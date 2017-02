Médico de Santa Maria fica em 1º lugar em etapa do Brasileiro de Tiro ao Prato

Tiro ao prato 19/02/2017 | 18h03 Atualizada em

Uma das modalidades esportivas que mais cresce em Santa Maria, o tiro ao prato teve três representantes na 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato, realizada de quinta a sábado, em Curitiba. E um deles, o médico Marcos Borges Fortes Cavalheiro, subiu ao pódio. Ele ficou em primeiro lugar na Fossa Olímpica, categoria Sênior, classe C. Serão realizadas ainda mais nove etapas, além da final.

Número de praticantes de tiro ao prato cresce 300% em dois anos em Santa Maria



– Vou lutar pelo título com todas as minhas possibilidades. Acho que tenho potencial, mas não sou melhor do que ninguém. Vamos ver ao longo do ano, farei o possível – afirma Cavalheiro.

Equipe de Santa Maria fica em segundo lugar na abertura do Gaúcho de Tiro ao Prato



Além dele, Celso André de Souza e Ricardo Manica também participaram, mas no chamado modo online, já que atiraram em Bento Gonçalves, e não em Curitiba. Souza ficou em 12º lugar na mesma categoria de Cavalheiro. Já Manica ficou em 20º lugar na mesma categoria, mas na classe A.