Na França 12/02/2017 | 18h16 Atualizada em

Em sua primeira competição internacional do ano, no Grand Slam de Paris, na França, a judoca da seleção brasileira Maria Portela, revelada em projeto social de Santa Maria, foi eliminada logo no combate de estreia.

Após sofrer três punições, a Raçudinha foi derrotada pela japonesa Saki Niizoe, na categoria até 70kg, em duelo realizado na manhã deste domingo (horário de Brasília). A campeã da categoria até 70kg foi a atleta Chizuru Arai, do Japão.



