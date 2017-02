Liderança e referência técnica: conheça o camisa 10 e capitão do Inter-SM, Kleyton

Peça-chave 10/02/2017 | 19h48 Atualizada em

Kleyton atua em duas funções no time do técnico Vinicius Munhoz

Kleyton atua em duas funções no time do técnico Vinicius Munhoz Foto: Fernanda Ramos / DSM

Meia-atacante, destro, 1m83cm de altura e com potencial para ser o grande nome do Inter-SM na temporada. O catarinense Kleyton Agostini, 28 anos, morador de Veranópolis há mais de 20 anos, é a referência técnica na equipe do treinador Vinicius Munhoz. Camisa 10 e capitão, ele será um dos 11 jogadores que começam a partida deste sábado, às 18h30min, contra o Elite, em Santo Ângelo, no terceiro amistoso do clube de Santa Maria na pré-temporada da Divisão de Acesso.

— Agarrei a oportunidade e estou mostrando que posso exercer as funções que o Vinicius pede. Procuro ser um exemplo para os mais novos. Temos muitos atletas jovens e de qualidade. Por isso, procuro ser o mesmo Kleyton dentro e fora de campo — afirma o jogador.

Antes de desembarcar no Coração do Rio Grande, Kleyton atuou por cinco meses no Whitehawk, clube da 5ª divisão do futebol inglês. Mas foi em Santa Cruz do Sul que ele começou a carreira profissional e ganhou destaque. Em 2015, quando vestia a camisa do Galo, marcou sete gols na Divisão de Acesso — dois deles contra o Riograndense, nos Eucaliptos.

Já no ano passado, antes de viajar à Europa, disputou a segunda divisão gaúcha pelo Avenida. Apesar de não ter balançado as redes, teve bons momentos. Também passou por Veranópolis, Esportivo, Ulbra, Pelotas, Guarany, de Camaquã, Ferroviário, de Fortaleza, e Guaratinguetá, de São Paulo, time o qual ajudou a subir para a Série B do Brasileirão em 2009.

No Inter-SM, ele promete bastante empenho e dedicação. E, quem sabe, conquistar o tão sonhado acesso ao Gauchão de 2018.

— Temos um time forte e competitivo. Espero contar com o torcedor. Vim jogar contra o Inter-SM em 2008 e lembro da Baixada lotada. A ajuda do nosso torcedor é muito importante — recorda Kleyton.

Munhoz, que acompanha o trabalho de Kleyton há anos, elogia o perfil do atleta, que, para ele, é fundamental na equipe, até por ser utilizado em mais de uma função, como uma espécie de falso 9 no ataque e também como meia.

— Vejo nele características importantes. A gente tem percebido, no dia a dia, que ele é um atleta que tem um trânsito muito bom entre os jogadores. Há um entrosamento não só dentro de campo, mas, na convivência entre eles — comenta o treinador.