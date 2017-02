Inter-SM vence segundo amistoso da pré-temporada

Preparação 05/02/2017 | 15h41 Atualizada em

O sábado foi de futebol no Estádio Presidente Vargas. Cerca de 200 torcedores foram até à Baixada e viram a vitória do Inter-SM por 3 a 1 contra o Elite, de Santo Ângelo, que vai disputar a Terceirona do Gauchão. A partida foi o segundo amistoso do Alvirrubro em preparação à Divisão de Acesso. No dia 28 de janeiro a equipe do técnico Vinícius Munhoz havia vencido a equipe amadora do Paineira por 5 a 0. O time vermelho e branco volta a campo no próximo sábado, dia 11, para enfrentar o Elite novamente, mas desta vez nas Missões.

Pedro Pavan: Inter-SM começa o ano acertando



O técnico Vinícius Munhoz usou uma equipe em cada tempo da partida. Na primeira etapa, a equipe considerada titular acabou perdendo por 1 a 0. O gol do Elite foi anotado por Thiaguinho, aos 12 minutos. Os 11 iniciais do Inter-SM foram Ian; Júlio César, Benhur, Dionatan e Cristiano; André, Marquinhos, Samuel, Wallan Luan e Airton; Kleyton.

Inter-SM encara time da Terceirona neste sábado no segundo teste da pré-temporada



Na segunda etapa Munhoz foi a campo com nove jogadores diferentes, ficando apenas o volante André e o meia Samuel, que depois foram substituídos por Dionatan e Marquinhos, respectivamente. A equipe ficou formada da seguinte forma: Jonathan; Prestes, Zanini, Paulo Henrique e Fernando; André (Dionatan), Julinho, Samuel (Marquinhos), Enrico e Nilson; Felipe Gaúcho.

Inter-SM apresenta novo reforço e espera fechar elenco em até duas semanas



E as trocas deram resultado. O empate chegou aos 19 minutos, com o zagueiro Paulo Henrique aproveitando sobra após cobrança de escanteio. A virada veio aos 33 minutos. Felipe Gaúcho sofreu pênalti que foi convertido por Marquinhos. O último gol saiu aos 43, com Enrico.

Com PPCI aprovado, Inter-SM agiliza obras para solicitar vistoria na Baixada



Para técnico alvirrubro, mais importante do que a vitória foi a atuação do time. Assim como os treinos, todas as partidas são gravadas para, posteriormente serem analisadas por Munhoz, que deve ver o último jogo nesta segunda-feira.

No primeiro teste, Inter-SM aplica 5 a 0 e deixa boa impressão



– Conseguimos atingir o objetivo que havíamos definido que era proporcionar ritmo de jogo aos atletas. E também fico feliz em ver que estamos conseguindo colocar em prática as situações que estamos treinando. Ainda temos muitas coisas a serem melhoradas. Agora vou analisar e estudar esse jogo para pode trabalhar esses pontos – afirma Munhoz.

Inter-SM faz o primeiro jogo-treino do ano neste sábado, na Baixada



Nesta segunda os jogadores treinam pela manhã e à tarde. Antes da estreia na Divisão de Acesso contra o Aimoré, no dia 5 de março, o Inter-SM faz mais dois amistosos contra o União Frederiquense, nos dias 18 e 25.