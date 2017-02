Reta final 27/02/2017 | 20h13 Atualizada em

O elenco do Inter-SM se reapresenta na manhã desta terça-feira, após folga de Carnaval de dois dias.

No último amistoso antes da estreia, Inter-SM sofre goleada

No sábado passado, a equipe do técnico Vinicius Munhoz sofreu uma goleada de 4 a 0 para o União-FW, no Estádio Vermelhão da Colina, em Frederico Westphalen, no último amistoso da pré-temporada.

A estreia alvirrubra na Divisão de Acesso será no próximo domingo, às 16h, contra o Aimoré, em São Leopoldo.