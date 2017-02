Inter-SM reencontra o União-FW no último amistoso da pré-temporada

Teste para o Acesso 24/02/2017 | 20h01 Atualizada em

Time de Wallan Luan (foto) empatou em 1 a 1 com o União-FW, no último sábado, na Baixada Foto: Lucas Amorelli / NewCo DSM

Terminada a partida deste sábado, no Estádio Vermelhão da Colina, em Frederico Westphalen, não haverá mais tempo para testes. É que a pré-temporada alvirrubra encaminha-se para a parte final. Por isso, no amistoso derradeiro, contra o União-FW, às 17h, o elenco do Inter-SM precisará mostrar ao seu comandante que está pronto para a Divisão de Acesso.

Para o jogo desta tarde, o técnico Vinicius Munhoz promoverá mudanças no time em relação ao grupo que iniciou o último amistoso, contr o mesmo União-FW, que acabou em 1 a 1, na Baixada. A dupla de zaga será formada por Zanini e Paulo Henrique, que substituem Benhur e Dionatan. No ataque, Eduardo ganhará uma chance entre os titulares. Com isso, Kleyton será recuado para o meio, e Julinho, que está machucado, sai da equipe. Quem também pode aparecer é o atacante Ícaro, recém-contratado.

— A gente segue proporcionando aos atletas oportunidade de jogar e permanecer na equipe por mais tempo. Por isso, que estou mexendo na equipe. Tem algumas experiências que quero fazer. Acho que a pré-temporada tem que ter essa característica de se experimentar. Não é porque é o último amistoso que vamos abandonar essa ideia. Vamos precisar de todo o grupo durante a competição — explica Munhoz.

SÁBADO/17H



INTER-SM

Ian; Maldonado, Zanini, Paulo Henrique e Cássio; Théo, Marquinhos, Kleyton, Wallan Luan (Ícaro) e Ayrton; Eduardo. Técnico: Vinicius Munhoz

UNIÃO-FW

Willian Lago; Alison, Sergipano, Miranda e Richard; Marcos Rhoden, João Paulo e Vinícius Queijinho; Batista, Cris Magno e Fischer. Técnico: Júlio César Nunes