Inter-SM faz 1 a 0 no Elite e chega à terceira vitória em três amistosos

São três testes e três vitórias. Na tarde de sábado, no Estádio da Zona Sul, em Santo Ângelo, na Região das Missões, o Inter-SM venceu o Elite por 1 a 0 e chegou a mais um triunfo na sua preparação à Divisão de Acesso. O gol alvirrubro foi marcado por Marquinhos, no primeiro tempo.

A equipe que começou a partida teve a seguinte formação: Ian; Júlio César, Benhur, Dionatan e Cristiano; Théo, Marquinhos, Julinho, Wallan Luan e Airton; Kleyton. Assim como em todos os outros jogos da pré-temporada, na etapa complementar, o técnico Vinicius Munhoz trocou os 11 titulares.

O próximo desafio do Inter-SM será no sábado, às 18h, contra o União Frederiquense, no Estádio Presidente Vargas. O time de Frederico Westphalen está no Grupo B da Divisão de Acesso. Por isso, o amistoso é considerado o mais difícil e importante na preparação alvirrubra ao campeonato estadual.

— Estou satisfeito. A equipe vem conseguindo transferir aquilo que treinamos para os jogos e estamos apresentando evolução a cada jogo, assim como nos treinamentos. Quanto ao resultado, no momento, não é o mais importante, e, sim, o desempenho — avalia Munhoz.