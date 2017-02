Inter-SM encara time da Terceirona neste sábado no segundo teste da pré-temporada

Amistoso 03/02/2017 | 19h31 Atualizada em

No final da tarde deste sábado, às 18h30min, o Inter-SM fará o seu segundo amistoso da pré-temporada para a Divisão de Acesso. Conforme escala de dificuldade proposta pela diretoria e pela comissão técnica, o clube alvirrubro terá pela frente um time da Terceirona.

Será contra o Elite, de Santo Ângelo, no Estádio Presidente Vargas, que o time do técnico Vinicius Munhoz tentará repetir a boa atuação do primeiro teste, diante da equipe amadora do Paineira, quando o grupo alvirrubro venceu por 5 a 0. Os ingressos para o jogo deste sábado custam R$ 10 e podem ser adquiridos na hora do jogo.

O lateral-direito Max, que sentiu problema muscular no treino de quinta-feira, está fora da partida, assim como o volante Théo, que será poupado. O volante Cássio e o atacante Eduardo também seguem no departamento médico.

Com isso, a tendência é que o Inter-SM comece a partida com Ian; Júlio César, Benhur, Dionatan e Cristiano; André, Marquinhos, Samuel, Wallan Luan e Airton; Kleyton.



AMISTOSOS

28/01

Estádio Presidente Vargas

Inter-SM 5 x 0 Paineira

Sábado — 18h30min

Estádio Presidente Vargas

Inter-SM x Elite

11/02 — 18h30min

Em Santo Ângelo

Elite x Inter-SM

18/02 — 18h

Estádio Presidente Vargas

Inter-SM x União Frederiquense

25/02 — 18h

Em Frederico Westphalen

União Frederiquense x Inter-SM