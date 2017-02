Inter-SM empata em penúltimo teste antes da estreia na Divisão de Acesso

Falta pouco 19/02/2017 | 16h19 Atualizada em

Faltam 15 dias para a estreia do Inter-SM na Divisão de Acesso, contra o Aimoré, no dia 6 de março, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Em preparação para a competição, no último sábado, o alvirrubro realizou o seu penúltimo teste antes do primeiro jogo oficial. Em partida contra o União Frederiquense, que também disputará a competição, o time de Santa Maria ficou no 1 a 1 no Estádio Presidente Vargas.

No amistoso mais esperado da pré-temporada, Inter-SM encara rival da Divisão de Acesso



O camisa 10 e capitão do Inter-SM, Kleyton, fez o gol do time da casa, em cobrança de pênalti. O volante Marcos, em um chute indefensável, empatou para o União Frederiquense.

Falta de efetivo emperra vistoria dos bombeiros ao Estádio Presidente Vargas em Santa Maria



O técnico Vinicius Munhoz colocou o time em campo no esquema 4-2-3-1, com: Ian; Maldonado, Benhur, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Júlio, Wallan Luan e Ayrton; Kleyton. O grande destaque do Inter-SM na partida foi o camisa 7 Wallan Luan. Canhoto, jogando pelo lado direito, o chamado extrema infernizou a zaga frederiquense.

Wallan Luan (camisa 7) foi um dos melhores do Inter-SM em campo Foto: Lucas Amorelli / NewCo DSM

Inter-SM convoca a torcida para mutirão de limpeza e pintura da Baixada nesta quinta



A primeira chance de gol veio justamente dos pés dele. Em jogada individual, Wallan chutou para grande defesa do goleiro William, aos 7 minutos do primeiro tempo. A segunda finalização do Inter-SM veio só aos 35 minutos, com o gol de Kleyton, de pênalti. Wallan fez o tradicional um, dois, com Júlio, e foi derrubado na área. O camisa 10 alvirrubro bateu com qualidade, sem chances de defesa para o goleiro do União Frederiquense.

Inter-SM dispensa dois jogadores e anuncia a contratação de atacante



No entanto, a alegria dos cerca de 100 torcedores que estiveram no Estádio Presidente Vargas não durou muito tempo. Aos 42 minutos o volante Marcos chutou quase do meio de campo, e não deu chances para o goleiro Ian.

Inter-SM anuncia a contratação de mais um volante para a Divisão de Acesso



Na ida para o intervalo, o técnico Vinicius Munhoz precisou tirar Kleyton, que mesmo gripado foi para o jogo. O meia Júlio também ficou substituído com uma dor no abdome. Eduardo e Felipe Gaúcho entraram, respectivamente. Aos 15 minutos o treinador do Inter-SM e também do União trocaram todo o time, para observar os demais jogadores.

Inter-SM faz 1 a 0 no Elite e chega à terceira vitória em três amistosos



O técnico Vinicius Munhoz gostou da atuação do time:

– Foi um jogo equilibrado, como esperávamos, já que o União também vai jogar a Divisão de Acesso. Independentemente do adversário, vejo que estamos conseguindo colocar em prática as nossas ideias com mais consolidação. Fiz as alterações para avaliar e conhecer os demais jogadores. Estamos há mais ou menos um mês trabalhando e isso é necessário, por isso faremos novamente no próximo jogo – avalia Munhoz.

No terceiro amistoso da pré-temporada, Inter-SM viaja a Santo Ângelo



Nesta segunda-feira o elenco se reapresenta para fazer trabalhos físicos na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). À tarde o grupo realiza treino técnico e tático no Estádio Presidente Vargas.

Liderança e referência técnica: conheça o camisa 10 e capitão do Inter-SM, Kleyton



O último amistoso do Inter-SM antes da estreia será novamente contra o União Frederiquense. Mas, desta vez, em Frederico Westphalen, no próximo sábado, às 18h, no Estádio Vermelhão da Colina.