Inter-SM apresenta o último reforço antes da estreia na Divisão de Acesso

Novidade na Baixada 22/02/2017 | 20h25 Atualizada em

O último reforço do Inter-SM antes da estreia do clube na Divisão de Acesso desembarcou nesta quarta-feira em Santa Maria. O atacante Icaro, 20 anos, que estava no Mirassol, time do interior paulista, chega à cidade por uma indicação do técnico Vinicius Munhoz. Segundo o diretor de futebol Cezar Saccol, o jogador completa o elenco alvirrubro, pelo menos, por ora.

Inter-SM empata em último teste antes da estreia

— A gente vai ficar sempre de olho. Havendo uma necessidade de troca, estaremos sempre atentos. No futebol, podemos ter lesões e quedas de rendimento. Mas, agora, vamos dar uma segurada — garante Saccol.

Após a nova contratação, o treinador do Inter-SM dispõe de 27 jogadores. Na manhã e na tarde de ontem, Munhoz comandou atividades na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Falta de efetivo emperra vistoria dos bombeiros ao Estádio Presidente Vargas em Santa Maria



O Inter-SM disputa o último amistoso da pré-temporada no próximo sábado, às 17h, contra o União-FW, no Estádio Vermelhão da Colina, em Frederico Westphalen. No sábado passado, a equipe alvirrubra empatou em 1 a 1 com o União-FW no Estádio Presidente Vargas.

Leia mais sobre Inter-SM

O primeiro jogo do clube de Santa Maria na Divisão de Acesso será em 6 de março, às 20h, contra o Aimoré, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A estreia do Inter-SM em casa está marcada para 12 de março, contra o Guarany, de Bagé.