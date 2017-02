Inter-SM anuncia a contratação de mais um volante para a Divisão de Acesso 

Reforço 13/02/2017 | 14h49 Atualizada em

Jogador é um pedido do técnico Vinicius Munhoz (D) Foto: Sérgio Roberto Zula da Silva / Arquivo Pessoal

O Inter-SM anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do volante Maldonado, 21 anos, ex-Mirassol. O atleta, que se encaixa no perfil solicitado pelo técnico Vinicius Munhoz, chega para integrar o grupo alvirrubro na Divisão de Acesso. Para fechar o elenco da pré-temporada, o departamento de futebol do clube ainda busca um atacante.

— A partir das condições que o clube propõe, está dentro da ideia que tínhamos. São jogadores com perfil para posições que o Vinicius pretende para o modelo de jogo dele. Estamos trabalhando em cima do que podemos gastar — explica o diretor de futebol do Inter-SM, Cezar Saccol.

Em preparação à Divisão de Acesso, o Inter-SM venceu os três amistosos que disputou. No próximo sábado, às 18h, a equipe de Santa Maria pega o União-FW, no Estádio Presidente Vargas, no quarto e mais importante teste da pré-temporada.