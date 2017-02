Iarley dá show dentro e fora de campo em Faxinal do Soturno

Galáctico na região 05/02/2017 | 18h59 Atualizada em

Iarley marcou quatro gols na vitória do Amigos do Pintado por 6 a 1

Quem deixou de ir ao Estádio Municipal Eusébio Roque Busanello, em Faxinal do Soturno, neste domingo, perdeu de ver um espetáculo de Iarley, ex-atacante do Internacional. O antigo camisa 10 colorado, fundamental no gol que deu ao Inter o título mundial em cima do Barcelona, em 2006, deu show dentro e fora de campo. Ele foi o autor de quatro gols na vitória da equipe Amigos do Pintado por 6 a 1 no amistoso beneficente contra o Liverpool, de Santa Maria.

Além disso, o cearense que teve passagem pelo Real Madrid B e foi camisa 10 do Boca Juniors, também esbanjou carisma. O ex-jogador chegou em Faxinal por volta das 8h. Durante a manhã passeou pela cidade e tirou muitas fotos. Antes do jogo, já no estádio, foi cercado por torcedores. Ele atendeu um a um.

Foto: Lucas Amorelli / DSM

O dono da equipe Amigos do Pintado, Wilson Bonadimann, já havia trazido outros boleiros para jogar no seu time. Índio, Sandro Sotilli, Washington e Paulo Baier. O próximo alvo é Paulo Nunes, com quem o empresário já conversou neste domingo. O ex-atacante gremista deve participar em um jogo que também terá a presença do zagueiro Índio. No entanto, a partida deve ser em outro município, devido a falta de apoio dos faxinalenses. Menos de 100 pessoas foram ao jogo deste domingo.

– O Iarley deu um show de simpatia. É um cara muito simples. Mas não vou mais dar murro em ponta de faca. O pessoal de Faxinal não prestigia. Não sei por que. Em que cidade tem um evento desses? Um evento desses custa uns R$ 15 mil, eu não vou rasgar dinheiro. O próximo jogo, com o Paulo Nunes, deve ser em Nova Palma ou Dona Francisca – desabafa.

O dinheiro dos ingressos será repassado à Associação Protetora dos Animais de Faxinal.