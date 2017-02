Ginásio do Oreco recebe manutenção e deve reabrir na próxima quinta-feira

Na Tancredo Neves 10/02/2017 | 17h40 Atualizada em

O Ginásio do Oreco, no Bairro Tancredo Neves, em Santa Maria, começou a receber manutenção e limpeza na última quarta-feira. De acordo com a Superintendência de Esporte e Lazer, a tendência é que a quadra seja reaberta na próxima quinta-feira.

Leia as últimas notícias sobre Esportes

Quem tiver interesse em utilizar o espaço deve encaminhar um ofício para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Rua Venâncio Aires, 1.934, 2º andar), informando a atividade a ser realizada, o número de participantes, os dias e horários, telefone de contato e, se possível, um esboço do projeto a ser desenvolvido.