Fusão entre clubes de rúgbi mudará formato da 1ª Divisão gaúcha  

A fusão de dois times da Serra deve mudar o formato do Campeonato Gaúcho de Rugby 2017. É que a tabela da competição, divulgada no site da Federação Gaúcha de Rugby (FGR) no último dia 7, traz as duas equipes, o Serra e o Caxias, de forma separada. Como o anúncio da união foi oficializado à entidade após a divulgação dos jogos, as rodadas deverão ser alteradas, assim como o número de participantes na 1ª Divisão.

— É uma surpresa as duas equipes terem se unido. Mas é uma união de forças que vem beneficiar o rúgbi — comenta o secretário-geral do Universitário Rugby e integrante do Conselho Administrativo da FGR, Antonio Medeiros.

Conforme acordo estabelecido entre os clubes filiados à FGR, a 1ª Divisão estadual da modalidade teve o acréscimo de mais dois times, passando de seis para oito participantes neste ano. Além do Universitário Rugby Santa Maria, que garantiu o direito de disputar a elite estadual após ser o campeão da 2ª Divisão por dois anos seguidos e vencer uma repescagem contra o Centauros, outras duas agremiações foram promovidas: o próprio Centauros, lanterna da 1ª Divisão em 2016, e o Caxias, que foi vice-campeão da 2ª Divisão no ano passado.

— A ideia é unir forçar. Caxias do Sul é uma cidade que não é grande. E, fazendo a união, conseguimos caminhar para o mesmo lado — explica o diretor técnico do Serra e da FGR, Muray Lizott.

A tendência é que sete clubes entrem em campo na 1ª Divisão de 2017 — com Caxias e Serra como uma única equipe — e que nenhum dos participantes seja rebaixado. Já na 2ª Divisão, que conta com seis equipes, o campeão da temporada deve garantir vaga na elite em 2018. Uma reunião na noite desta quinta-feira definirá os detalhes da nova tabela e da fórmula de disputa.

A estreia do Universitário Rugby na 1ª Divisão gaúcha está marcada para 12 de março, contra o Charrua, em Porto Alegre. A data deve ser mantida.