Falta de efetivo emperra vistoria dos bombeiros ao Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

Está tudo pronto no Estádio Presidente Vargas. Pelo menos, é o que afirmam os responsáveis pelo departamento de patrimônio e o engenheiro do Inter-SM. Na última semana, os profissionais que trabalhavam na Baixada concluíram as obras conforme o novo PPCI da casa alvirrubra (confira, abaixo, os itens adequados). Resta, agora, a vistoria dos bombeiros.

O problema é que a demanda da corporação, aliada à falta de efetivo na cidade, em função da Operação Golfinho, impede a única equipe da Seção de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros de agilizar o processo e encaminhar a liberação do estádio de acordo com os quatro laudos exigidos pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e pelo Ministério Público. A primeira partida do time santa-mariense em casa na Divisão de Acesso está marcada para 12 de março, contra o Guarany-Ba, pela 2ª rodada.

— Nos reunimos com o Corpo de Bombeiros ontem (terça-feira) e explicamos para eles que a Federação está nos exigindo os laudos. Eles se mostraram sensíveis, mas não nos garantiram a data — comentou o vice-presidente de patrimônio do Inter-SM, José Adelar Tambara.

O PPCI, que é o projeto, já foi aprovado. E, para não perder tempo, o Inter-SM protocolou os pedidos de renovação de alvarás da Vigilância Sanitária e da Brigada Militar. No entanto, ambos só podem ser expedidos após a emissão do alvará do PPCI. O quarto laudo necessário é o de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade e Conforto, previsto na Portaria 290 do Ministério do Esporte, conforme exigências do Estatuto do Torcedor.

Segundo o engenheiro do Inter-SM, Vilmar Figueiró, ele deve ser entregue ao clube ainda nesta semana. Depois, cabe à diretoria enviar todos os laudos à FGF.

Vice de patrimônio do Inter-SM, José Adelar Tambara mostra um dos extintores reposicionados Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

No ano passado, os dois clubes de Santa Maria tiveram problemas na liberação de seus estádios. Na ocasião, o Ministério Público chegou a estipular uma multa caso as equipes abrissem os portões à torcida. O Inter-SM jogou sete partidas consecutivas fora de casa até conseguir todos os laudos necessários.

OS ITENS QUE FORAM ADEQUADOS NA BAIXADA

- Colocação de tela de 105 metros de comprimento na arquibancada geral

- 6 novos corrimãos

- Reposição de 23 placas de sinalização

- Reposição de 12 novos extintores

- Recolocação de cabos de para-raios