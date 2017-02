"Estamos faceiros que nem criança quando ganha pirulito", vibra o pai do novo xodó colorado

Promessa do Beira-Rio 09/02/2017 | 20h10 Atualizada em

Primeiro gol com a camisa colorada no time principal, vitória em casa, vibração e elogios da torcida. Assim pode ser resumida a inesquecível noite da última quarta-feira na vida do santiaguense Charles Rigon Matos, 20 anos. Partiu do pé esquerdo dele o chute que deu os três pontos e a liderança do Grupo A da Primeira Liga ao Inter, em partida contra o Fluminense, no Estádio Beira-Rio.

Mas, bem antes, mais precisamente há 14 anos, Charles já dava indícios de um futuro promissor. Aos 6 anos, começou a jogar futsal na Escolinha do Batista, no Clube Sete, em Santiago. Permaneceu nas quadras até os 13 anos, quando conquistou o título do Estadual de Futsal com o time do Projeto Bola pro Futuro. Desde então, nos gramados, atuou em categorias de base do Cruzeiro-Stg, pelo qual jogou a Copa Santiago de 2012, no GDM, de Ijuí, no Pelotas e no Santo Ângelo.

Em 2014, na Copa FGF Sub-19, enfrentou Inter-SM e Riograndense, em Santa Maria, vestindo a camisa da equipe da região das Missões. Um ano depois, transferiu-se para o Inter até ser integrado ao elenco profissional, no ano passado, promovido pelo então técnico Falcão.

— Estou feliz. É um sonho estar no Inter. Sou e sempre fui colorado. Tenho recebido um carinho grande do torcedor nas redes sociais, e ainda espero contribuir muito — disse o jovem volante em entrevista ao Diário na tarde desta quinta-feira.

Orgulhoso do filho, Pedro Matos, 59 anos, lembra da difícil trajetória do filho, que começou em Santiago e passou por inúmeras cidades do Estado, até chegar à Capital.

— Estamos faceiros que nem criança quando ganha pirulito. Ele batalhou muito por isso. Mas eu sempre falo para ele manter os pés no chão, que ele não ganhou nada ainda — ponderou o pai coruja.

Líder na Primeira Liga

A vitória de quarta-feira sobre o Fluminense deixou o Inter na liderança isolada do Grupo A da Primeira Liga, com seis pontos conquistados em dois jogos. O time de Antônio Carlos Zago volta a campo no sábado, às 21h, contra o Caxias, no Estádio Beira-Rio, pela 3ª rodada do Gauchão.

Diferentemente da competição nacional, no Campeonato Gaúcho, o Inter ainda não venceu e soma um ponto em dois jogos.