Equipes de Santa Maria conhecem adversários e datas da Série Bronze de Futsal

Na manhã desta sexta-feira, em Porto Alegre, a Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) divulgou a fórmula de disputa, os participantes, os grupos e a data de estreia da Série Bronze do Estadual de Futsal.

A competição, que terá 20 times divididos em três chaves, começa em 8 de abril. Os três representantes de Santa Maria, o União Independente, o Nova Geração e a UFSM estão na Chave 1.

A UFSM inicia a sua campanha na Bronze em Santa Maria, diante da ACF, de Caçapava do Sul, em 8 de abril. O União Independente viaja a Cachoeira do Sul, onde encara a AABB pela 1ª rodada. Já o Nova Geração folga no dia 8, e estreia na Bronze contra o União Independente, em Santa Maria, em 15 de abril.

Além das três equipes de Santa Maria, outras seis da região também participam do campeonato: ACF, de Caçapava do Sul, Palmeiras, de São Gabriel, La Máquina, de São Sepé, Ser Santiago, SI Cruz Alta e Gaúcho, de Tupanciretã.

OS GRUPOS

CHAVE 1

União Independente

UFSM

Nova Geração

La Máquina (São Sepé)

ACF (Caçapava do Sul)

AABB (Cachoeira do Sul)

Palmeiras (São Gabriel)

Serade (São Borja)

Ser Santiago

CHAVE 2

Asaf (Santo Ângelo)

Cerro Largo

SI Cruz Alta

Meninos da Vila (Carazinho)

Jáqtáqvá (Chapada)

Jaboticaba

Cometa Rodeio Bonito

Gaúcho (Tupanciretã)

CHAVE 3

Acesa (Charqueadas)

Nadas Branco (Rio Pardo)

Atlético (Candelária)

Maxxy (Candelária)

XV de Novembro (Vila Maria)

Sercca (Casca)

Mga/River (Caxias do Sul)

ASTF (Teutônia)

AMF (Marau)

FÓRMULA

- Na primeira fase, os times disputam partidas de ida e volta dentro dos grupos

- Os sete melhores da Chave 1 avançam à segunda fase

- Os seis melhores da Chave 2 avançam à segunda fase

- Os sete melhores da Chave 3 avançam à segunda fase

- Na segunda fase, os 20 times classificados serão distribuídos em cinco chaves com quatro equipes em cada

- Os três primeiros de cada chave e o melhor 4º colocado passam às oitavas de final, em jogos de ida e volta até a final

- Os dois finalistas sobem para a Série Prata em 2018