Enquanto preparação segue a todo vapor, diretoria do Inter-SM cuida de obras na Baixada

Ritmo forte 07/02/2017 | 18h21 Atualizada em

A menos de um mês para a estreia na Divisão de Acesso, a pré-temporada do Inter-SM segue a todo o vapor. Na manhã desta terça-feira, o técnico Vinicius Munhoz comandou um treino físico e técnico na UFSM. À tarde, os jogadores receberam folga.

Inter-SM vence segundo amistoso da pré-temporada

As atividades seguem em dois turnos nesta quarta-feira. No próximo sábado, o clube de Santa Maria encara o Elite, de Santo Ângelo, em Entre-Ijuís, no terceiro amistoso do ano.

Pedro Pavan: Inter-SM começa o ano acertando



Enquanto isso, fora de campo, o departamento de patrimônio do clube faz os últimos ajustes no estádio para liberar a Baixada. A tendência é que a vistoria seja solicitada aos bombeiros até esta sexta-feira.

Com PPCI aprovado, Inter-SM agiliza obras para solicitar vistoria na Baixada



A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) orienta as equipes da Divisão de Acesso que enviem todos os laudos solicitados até 15 dias antes da estreia do campeonato, que ocorre em 5 de março.