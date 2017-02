Em tarde de amistosos e chuva, base do Riograndense goleia o São José-PA nos Eucaliptos

Categorias de base 12/02/2017 | 16h56 Atualizada em

Os times sub-17 e sub-19 do Riograndense derrotaram as equipes de base do São José-PA, em amistosos realizados no sábado, em um gramado encharcado pela chuva no Estádio dos Eucaliptos.

No primeiro jogo da tarde, o sub-19 fez 3 a 1 no adversário da Capital, com gols de Chrigor (duas vezes) e Willian.

No segundo duelo do dia, o sub-17 goleou o Zequinha por 7 a 0. Os gols foram marcados por Nei (três vezes), Ramon (duas vezes) e Rafael (duas vezes).