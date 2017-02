Em novo amistoso, Grêmio devolverá visita ao São Gabriel na sexta-feira 

Na região 20/02/2017 | 18h57 Atualizada em

Na próxima sexta-feira, às 21h, o Grêmio devolverá a visita ao São Gabriel em mais um amistoso entre as equipes na temporada. No último dia 14, o Tricolor recebeu o Sanga no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Em difícil teste para o Acesso, São Gabriel perde para os reservas do Grêmio

Na ocasião, o técnico Renato Portaluppi escalou um grupo considerado reserva, que venceu por 2 a 0, com gols de Everton e Fernandinho.

Para o jogo desta sexta, o Grêmio levará à Terra dos Marechais o time B, com seis atletas do grupo principal. Os ingressos para a partida custam R$ 20 até ao meio-dia desta sexta-feira, na bilheteria do Estádio Sílvio de Faria Corrêa. Na hora, o valor sobe para R$ 25.

Leia mais sobre o São Gabriel



Também está sendo negociado para o dia 1º de março um amistoso contra o time sub-19 do Riograndense, em São Gabriel.