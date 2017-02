Em noite de pré-Carnaval, São Gabriel bate o Grêmio B por 2 a 1

Na casa do Sanga 26/02/2017 | 20h05 Atualizada em

Na sexta-feira de pré-Carnaval, o São Gabriel teve mais um grande teste com a equipe B do Grêmio e venceu por 2 a 1, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, em público estimado em 2 mil pessoas.

Os gols gabrielenses foram marcados por Daniel e João Felipe. O time tricolor levou a campo como principais nomes os jovens Iago e o uruguaio Martin Chaves, de 18 anos, além do lateral-direito Wallace Oliveira. Quem também atuou foi o volante santa-mariense Filipe Machado, autor do gol dos visitantes na partida.

— Foi um bom desempenho. Fiquei contente com a atuação da equipe. O Grêmio é o Grêmio em qualquer lugar. Mas não me empolgo. O que vai valer é o campeonato. A equipe colocou em campo tudo o que estamos treinando. Jogamos da mesma forma em todos os testes — afirma o técnico Círio Quadros.

Agora, o São Gabriel retorna a campo nesta Quarta-feira de Cinzas, às 21h, quando enfrenta o Riograndense no último amistoso preparatório para a estreia na Divisão de Acesso. A equipe da Terra dos Marechais soma quatro vitórias em quatro testes na pré-temporada. A primeira partida do Sanga na competição será contra o Guarany, em Bagé, no próximo domingo (com informações de Marcelo Ribeiro, Caderno 7).

OS AMISTOSOS

12/02

São Gabriel 2 x 0 Associação Rosário de Esportes

14/02

Grêmio 2 x 0 São Gabriel

19/02

São Gabriel 8 x 1 Seleção gabrielense

24/02

São Gabriel 2 x 1 Grêmio

2/03 (Quarta-feira)

São Gabriel x Riograndense