Em difícil teste para a Divisão de Acesso, São Gabriel perde para os reservas do Grêmio 

O São Gabriel viajou à Capital na tarde desta terça-feira e encarou o Grêmio, no CT Presidente Luiz Carvalho, no segundo jogo-treino do clube na pré-temporada da Divisão de Acesso. Com uma qualidade técnica amplamente superior, mesmo atuando com o grupo reserva, o Tricolor fez 2 a 0 nos gabrielenses, com gols de Everton e Fernandinho, ambos no primeiro tempo. Apesar do resultado adverso, o técnico do Sanga, Círio Quadros, gostou do desempenho da sua equipe.

— Achei que a equipe foi muito bem para quem está com apenas 10 dias de trabalho. O Grêmio é um time muito mais preparado. Não tinha a preocupação em relação ao resultado. Conseguimos colocar todos os atletas a jogar e tomamos gols pela qualidade técnica dos jogadores do Grêmio — avalia Círio.

Na atividade, a equipe da casa iniciou a partida amistosa com a seguinte escalação: Bruno Grassi; Edilson, Lucas Rex, Bressan e Cortez; Kaio, Michel, Lincoln e Maxi Rodríguez; Fernandinho e Everton. Já o Sanga entrou em campo com Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Márcio; Diego Borges, David, Jaime e Daniel; Junior e João Leandro.

No segundo tempo, os dois treinadores trocaram praticamente todos os atletas. No Grêmio, o volante santa-mariense Filipe Machado foi um dos jogadores que atuaram na etapa complementar.

No próximo sábado, às 21h, o São Gabriel deve receber o Riograndense, de Santa Maria, para mais um amistoso. O confronto ainda não está confirmado. O Sanga estreia na Divisão de Acesso em 5 de março contra o Guarany-Ba, em Bagé.