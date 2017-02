Confirmada na escala da 3ª rodada, Maíra Mastella Moreira estreia neste domingo no Gauchão 

Na Série A 09/02/2017 | 16h45 Atualizada em

A assistente de arbitragem Maíra Mastella Moreira, 24 anos, natural de Cruz Alta e moradora de Santa Maria há sete anos, fará a sua estreia na Série A do Campeonato Gaúcho.

Promovida ao quadro principal, Maíra vive expectativa por estreia no Gauchão

Nesta quinta-feira, ela foi escalada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para a partida entre Juventude e Ypiranga, no Estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, que ocorre neste domingo, às 18h. Maíra terá a companhia do árbitro Jonathan Pinheiro e do assistente Alexandre Kleiniche.

A cruz-altense foi promovida ao quadro principal da arbitragem gaúcha em janeiro. Um mês depois, já participa da principal competição de futebol do Estado.