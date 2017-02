Como será o calendário do futebol amador de Santa Maria 

Nos campos da várzea 01/02/2017 | 10h15 Atualizada em

Quem circula por Santa Maria aos finais de semana observa, de leste a oeste, de norte e sul, bola rolando nos gramados e bastante movimentação nos campos de várzea. É que, tradicionalmente, há décadas, duas associações mobilizam uma legião de apaixonados pelos seus clubes de futebol amador aos sábados e domingos.

Para se ter a dimensão da abrangência da modalidade em Santa Maria, a Liga Santa-Mariense de Futebol Amador conta com 230 clubes cadastrados. No entanto, apenas 80 estão em atividade. A outra entidade que organiza torneios, a Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria (Afuvesa), tem 43 clubes filiados. O que as duas ligas têm em comum, além da paixão pelo futebol, é uma multidão de torcedores e simpatizantes.

— São 25 campos de futebol e mais de 6 mil pessoas presentes por final de semana — comenta o novo presidente da Afuvesma, Airton Xavier, que comanda a associação desde o final do ano passado, quando foi eleito para suceder Victor Hugo Da Cas, conhecido como Pelego.

No próximo domingo, começa a 3ª Copa José Antonio dos Santos Minussi, que terá 14 times integrantes da Liga Santa-Mariense de Futebol Amador. O clube organizador é o Locomotv, que tem sede na Vila Natal, no Bairro Noal, região centro-oeste do município.

— O intuito é integrar as comunidades. São clubes de uma ponta a outra da cidade em disputa. É uma oportunidade de fazer novas amizades e é quando conseguimos levar a comunidade a campo — explica Marcelo Martins Alves, presidente do Locomotv.

Além dos quatro campeonatos do semestre (confira abaixo), que ainda não começaram, há outro torneio que já movimenta a várzea santa-mariense desde o ano passado. A 19ª Copa Verão está na fase eliminatória na categoria 50 anos e na semifinal nos 65 anos.