Campeonato de veteranos de Santa Maria terá recorde de participantes 

Futebol amador 28/02/2017 | 13h54 Atualizada em

A estreia do principal campeonato amador de veteranos do semestre já tem data oficial para começar: 18 de março. E a tradicional competição de Santa Maria, que vai para a sua 30ª edição, terá recorde de participantes.

Após 39 anos de dedicação, Sid despede-se do Imembuy

Segundo o presidente da Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria (Afuvesma), Airton Xavier, com o retorno da categoria 35 anos, mais times resolveram entrar na disputa da Copa Afuvesma – antiga Copa Prefeito.



Leia mais sobre o futebol amador



– Serão 75 times. Aumentamos uma categoria que não estava tendo. Mesmo assim, subiu o número de equipes nas outras categorias. Estamos tentando fazer um trabalho diferenciado. Mudamos um pouco o regulamento para que as equipes de menor poder aquisitivo tenham chance de chegar à reta final – explica Xavier.

Entre as alterações no regulamento, está o sorteio de confrontos na fase eliminatória, após a etapa que classifica os oito melhores times em cada categoria. Outra novidade é a final em jogo único e sem mandante. E para melhorar a parte de comunicação da Afuvesma, a nova gestão investe na reformulação do site.

– Antes, tínhamos um site bem modesto. Agora, estamos melhorando isso para que tudo esteja à disposição, inclusive as súmulas das partidas – comenta Xavier.