Bola oval começa a sobrevoar os gramados gaúchos neste fim de semana

Sobre as jardas 17/02/2017 | 20h28 Atualizada em

Dois jogos movimentam a 1ª rodada do Gauchão de futebol americano 2017 neste fim de semana. Adversários do Santa Maria Soldiers no Grupo A, o Santa Cruz Chacais recebe o Porto Alegre Gorillas, que participa pela primeira vez da competição, no sábado.

Já no domingo, o Bento Gonçalves Snakes encara o também estreante em estaduais Carlos Barbosa Ximangos.

O Santa Maria Soldiers, atual campeão e um dos favoritos, começa a sua campanha rumo ao tetracampeonato em 19 de março, contra o Mustangs, em São Leopoldo.