Atleta de seleção e fundador do Soldiers, Vinícius Zanon está de volta a Santa Maria

Futebol americano 09/02/2017 | 20h32 Atualizada em

Um dos fundadores do Santa Maria Soldiers e atleta da seleção brasileira de futebol americano, o jogador de defesa Vinícius Zanon, 26 anos, está de volta ao seu clube do coração.

Nesta quinta-feira, o Soldiers anunciou o retorno da maior referência da cidade no esporte da bola oval. Zanon estava no Istepôs, de Santa Catarina, desde 2014. Lá, foi eleito o melhor atleta do Campeonato Catarinense em 2016.

Zanon também esteve no elenco do Brasil Onças (como é conhecida a seleção brasileira) durante a Copa do Mundo de Futebol Americano, em 2015, nos Estados Unidos. Ele desembarca em definitivo na cidade na próxima segunda-feira.

No estadual catarinense, Zanon conquistou o título de 2014 ao lado do quarterback Douglas Rodrigues e do wide receiver Nathan Dias, que também integram o elenco santa-mariense.

Em 2017, o Soldiers buscará o tetracampeonato gaúcho e participará pela primeira vez da Superliga Nacional, a primeira divisão brasileira do esporte.