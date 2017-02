Arquibancadas da Baixada já recebem novas cores para a Divisão de Acesso

Cara nova 28/02/2017 | 21h08 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Há uma semana, o departamento de patrimônio do Inter-SM vem fazendo um trabalho de revitalização interna do Estádio Presidente Vargas. Após ajuda de torcedores com a limpeza de arquibancadas e de outras dependências, os setores estão recebendo novas cores. O pavilhão social, assim como parte da arquibancada onde fica localizada a torcida Fanáticos da Baixada, já ganhou os tons vermelho e branco. Nos próximos dias, se o tempo permitir, os retoques finais dos espaços restantes devem ser concluídos.

Enquanto isso, na última semana de preparação antes da estreia na Divisão de Acesso, o elenco do Inter-SM se reapresentou nesta terça para trabalhos em dois turnos. Os próximos dias serão de definições no time titular. O zagueiro Benhur, que foi preservado no amistoso do último sábado, na derrota por 4 a 0 para o União-FW, em Frederico Westphalen, deve voltar à equipe. O único que segue no departamento médico é o meia Julinho, que trata de um problema no adutor. Ele será reavaliado nos próximos dias.

— Tudo o que tivemos de ganho na pré-temporada, vamos manter. A partir de agora, vamos baixar a carga para entrar bem no campeonato — explica o preparador físico do Inter-SM, Gustavo Pires.

O primeiro duelo do clube de Santa Maria na competição será neste domingo, às 16h, contra o Aimoré, em São Leopoldo.

VISTORIA

O Inter-SM aguarda a vistoria dos bombeiros e da Brigada Militar entre a manhã e a tarde desta quarta-feira no Estádio Presidente Vargas. O engenheiro responsável pelo PPCI da Baixada, Vilmar Figueiró, solicitou a vistoria há 20 dias. No entanto, de acordo com a Seção de Prevenção de Incêndios dos Corpo de Bombeiros, a falta de efetivo, em função da Operação Golfinho, impediu uma maior agilidade no processo. A tendência é que o Inter-SM receba o alvará de PPCI.

Depois dos laudos da Brigada Militar e dos bombeiros, ainda faltarão outros dois — técnico estrutural e da vigilância sanitária — para a liberação total da casa alvirrubra para a Divisão de Acesso. O primeiro jogo do Inter-SM no Presidente Vargas será em 12 de março, contra o Guarany-Ba, pela 2ª rodada.