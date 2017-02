Após "ajustes finais", Inter-SM solicitará vistoria da Baixada nesta quinta-feira  

Casa alvirrubra 08/02/2017 | 19h28 Atualizada em

Será protocolado nesta quinta-feira, junto aos bombeiros, o pedido de vistoria da Baixada para a renovação do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI). Na noite desta quarta, o Inter-SM realiza os últimos ajustes no Estádio Presidente Vargas. Segundo o vice-presidente de patrimônio do clube, Jose Adelar Tambara, restavam apenas "ajustes finais" para a conclusão das obras.

A instalação da tela protetora na arquibancada geral, um dos itens exigidos, conforme o PPCI, foi concluída pela manhã. A tendência é que a vistoria seja feita nesta sexta-feira ou na segunda-feira, de acordo com a demanda dos bombeiros.

— Estive lá (na Baixada) hoje (quarta) pela manhã e pedi mais algumas coisas, que serão concluídas à noite. A tendência é que o alvará seja renovado por mais um ano — garante o engenheiro Vilmar Figueiró, responsável pelo PPCI do clube nesta temporada.

