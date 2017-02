Após abrir mão da lua de mel, Maria Portela entra em ação neste domingo na França

Rumo à Europa 10/02/2017 | 18h22 Atualizada em

A judoca Maria Portela entra em ação neste domingo, a partir das 7h (horário de Brasília), no Grand Slam de Paris, na França. É a primeira competição internacional da Raçudinha com a seleção brasileira na temporada.

Judoca Maria Portela se casa em Santa Maria

Em seu combate inicial na categoria até 70kg, a atleta castilhense, revelada em projeto social de Santa Maria, enfrentará a vencedora do duelo entre a japonesa Saki Niizoe e a francesa Lucie Perrot.

No último dia 21 janeiro, Maria se casou com Etierre Manhago, em Santa Maria, mas abdicou da lua de mel para treinar com a seleção brasileira de judô. A cerimônia teve a presença de inúmeros atletas, além de demais colegas da Sogipa, de Porto Alegre.



Leia mais sobre judô



Maria Portela ocupa o 10º lugar no ranking mundial da categoria até 70kg, com 1.326 pontos. Ela soma quase mil pontos a mais do que a segunda melhor brasileira na categoria, a judoca Barbada Timo, que está na 41ª posição.