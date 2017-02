Amantes de esportes radicais criam grupo exclusivo para mulheres em Santa Maria

Aventura e adrenalina 02/02/2017 | 20h10 Atualizada em

Desde o começo de janeiro, um grupo de mulheres de Santa Maria resolveu unir forças e mostrar toda a sua radicalidade. Lideradas por duas amigas de longa data, o Radical Girls já reúne 42 apaixonadas por aventura e adrenalina. São mais de 10 modalidades praticadas por elas, como, por exemplo, trilhas de moto e quadriciclo, escalada, stand up paddle (SUP) e boxe.

— Eu e a Líbera (Costabeber), que somos amigas desde os nove anos, começamos a fazer algumas atividades juntas. Foi aí que surgiu a ideia de reunir mais mulheres para fazerem essas atividades conosco — conta uma das fundadoras do grupo, a empresária Franciele Gomes, 31 anos.

A equipe é aberta a novas participantes. Segundo Franciele, a intenção é expandir cada vez mais a iniciativa entre as mulheres da cidade e da região.

— É uma forma de lazer e de se aventurar pelos esportes. A maioria das pessoas não pratica esses esportes porque não tem parceria. Com a criação do grupo, sempre tem alguma menina que está disposta a fazer as atividades. Qualquer mulher pode fazer esportes de aventura — comenta Franciele.

Apesar de a proposta principal ser a promoção do lazer entre as mulheres, algumas integrantes do Radical Girls também se aventuram em competições das mais diversas modalidades.

— Participamos de alguns enduros fora da cidade. Além disso, tem algumas meninas que correm no velocross de Santa Maria e região — explica Franciele.

Compromisso na agenda

No dia 21 de janeiro, mais de 100 pessoas participaram de uma trilha de moto e quadriciclo promovida pelo grupo. O evento ocorreu em percurso entre São Martinho da Serra, Três Barras e Itaara. Para não perder o ritmo, a agenda do grupo Radical Girls já tem um novo compromisso. No próximo domingo, na Quinta Dom Inácio, em Silveira Martins, elas participarão de atividades de trekking, slackline e tirolesa.

MODALIDADES PRATICADAS

Trilhas de moto e quadriciclo

Velocross

Kangoo Jump

Boxe

Canoagem

Escalada

Trekking

Stand Up Paddle (SUP)

Slackline

Tirolesa

CrossFit

Zumba

CONTATO

Página Radical Girls no Facebook e perfil com o mesmo nome no Instagram