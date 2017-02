Aimoré solicita nova mudança, e estreia do Inter-SM na Divisão de Acesso deve ser antecipada

Troca de data 23/02/2017 | 20h07 Atualizada em

Na tarde desta quinta-feira, o Aimoré solicitou à FGF a antecipação do jogo da 1ª rodada da Divisão de Acesso, contra o Inter-SM, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Com isso, o confronto, que estava marcado para o dia 6 de março, uma segunda-feira, deve ser confirmado para 5 de março, um domingo, às 16h.

O clube mandante já havia pedido a transferência da partida em função do clássico Gre-Nal pelo Gauchão, que estava previsto para o dia 5. No entanto, o duelo entre colorados e gremistas foi puxado para o sábado, dia 4, a pedido do Grêmio. Por esse motivo, o Aimoré voltou na decisão. Resta, agora, o aval do presidente da FGF, Francisco Novelletto.

A cerca de 10 dias da estreia na Divisão de Acesso, o Inter-SM encaminha-se para a fase final da pré-temporada. Na tarde desta quinta, o grupo alvirrubro treinou novamente no estádio da UFSM. A sequência de atividades na universidade é motivada pela preservação do gramado do Estádio Presidente Vargas para a competição.

Nesta sexta, a equipe do técnico Vinicius Munhoz faz os últimos trabalhos antes do amistoso contra o União Frederiquense, no sábado, às 17h, no Estádio Vermelhão da Colina. Será o teste final do time alvirrubro.