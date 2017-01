Volante santa-mariense não se reapresentou junto com o grupo profissional do Grêmio

De Santa Maria 13/01/2017 | 17h20 Atualizada em

A expectativa acabou não se confirmando, e o volante Luiz Filipe Machado, 20 anos, natural de Santa Maria, na região central do Estado, não se reapresentou no Grêmio na última quinta-feira. Considerado uma das joias da base gremista no último ano, o canhoto era dado como certo na reapresentação do elenco profissional do Tricolor, na Arena.

Machado não quis comentar muito o assunto, mas, aparentemente frustrado, o jogador disse que recebeu a notícia de que não se reapresentaria com o grupo profissional na segunda-feira, por meio do seu empresário, Tadeu Cruz.

– A princípio, estava tudo certo, não sei o que aconteceu. Estou vendo a minha situação agora. Não sei se vou ficar. Como não vou ser aproveitado, talvez seja emprestado – limita-se a dizer o atleta.

O vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, desconversou sobre o assunto. Sobre um possível empréstimo, que seria para a Caldense, de Minas Gerais, o dirigente diz que a negociação não deve avançar.

– Ele (Machado) está de férias, precisa ter 30 dias de férias. Como ele estava jogando até o dia 22 (de dezembro), não podia voltar. Estamos analisando (a situação dele), não temos nada para falar sobre isso ainda. Em princípio, ele se reapresenta com o grupo de transição (no dia 23 de janeiro). Conversaram conosco sobre isso (empréstimo), mas não está andando e não sei se vai andar – afirma Roman.

Machado, no entanto, afirma que fez a sua última partida pela base gremista no dia 14 de dezembro. As férias acabariam nesta sexta-feira. O Diário não conseguiu contato com Tadeu Cruz, um dos empresários do jogador.