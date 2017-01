Volante de Santa Maria vai participar da pré-temporada do time profissional do Grêmio

Promessa 07/01/2017 | 07h04 Atualizada em

Família do jogador ainda mora na Vila Lídia, que fica no bairro Noal, na região centro-oeste de Santa Maria Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

O ano de 2016 ainda não havia terminado, mas já era o prenúncio de que 2017 teria tudo para ser um grande ano para um santa-mariense criado na Vila Lídia, no bairro Noal, região centro-oeste de Santa Maria. Luiz Filipe Machado, 20 anos, cresceu jogando bola em um campinho improvisado no canteiro da Avenida Dois de Novembro, a poucos metros da casa dele. Jogador das categorias de base do Grêmio desde 2014, a notícia de que faria parte do elenco profissional na apresentação da pré-temporada, na próxima quinta-feira, foi uma surpresa para o atleta, que está de férias em Santa Maria.

Conhecido em Santa Maria pelo apelido de Tilipe, no Grêmio ele é chamado de Machado. No ano passado, o volante de 1m75cm de altura já havia ficado no banco de reservas em dois jogos do time principal: na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, e no empate em 0 a 0 contra o Santa Cruz, ambos na Arena pelo Brasileirão.

– Fiquei sabendo na semana passada (dia 27 de dezembro). Para mim, estava certo que me reapresentava no dia 23, com o grupo de transição (último estágio antes do profissional). Fui colocar crédito no meu celular, e aí liguei a internet. Aí recebi um monte de mensagens do meu empresário e de mais um monte de gente, me mandando uma reportagem de jogadores que seriam promovidos. Entre eles, estava o meu nome. Perguntei para o meu empresário, aí ele disse que não era certo – conta Machado, serenamente, ao lado dos irmãos, da mãe, da avó e do padastro da mãe, na casa humilde que fica em um pequeno beco na Vila Lídia.

Na última quarta-feira, veio mais uma boa notícia. Em reunião com a diretoria tricolor, um dos empresários de Machado, Tadeu Cruz (o outro é Walter Cirne), confirmou que o jogador deverá se reapresentar para a pré-temporada junto com os profissionais. Inclusive, no site do clube, o santa-mariense já consta na lista do elenco profissional. Além disso, agora terá de morar sozinho, já que fará 21 anos e não poderá mais ficar no alojamento da base, em Eldorado do Sul. Por isso, também receberá um aumento salarial. Há algum tempo, ele já consegue ajudar a família, composta pela mãe, o padrasto, que considera o seu pai do coração, quatro irmãos, a avó e o companheiro dela.

– Eu ganho o suficiente para ajudar a minha família. Todos os meses, consigo mandar alguma coisa – conta o volante.

Atleta começou a jogar em um campinho em um trevo que fica entre dois cruzamentos da Avenida Dois de Novembro Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

"Espero ter a minha oportunidade"



Antes de chegar ao time do coração, Machado começou jogando em times de Santa Maria (veja quadro) até ir para o Desportivo Brasil, de Porto Feliz (SP), onde jogou sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, com 18 anos. Depois da atuação no torneio, foi para o Grêmio. Nas três semanas em que ficou no grupo profissional, teve bastante contato com o capitão gremista, o também volante Maicon. Ele ainda revela uma conversa importante que teve com o então técnico Roger Machado.



– O Roger veio várias vezes conversar comigo. Eu era muito cabeça quente, qualquer coisa, discutia, queria brigar. Aí o Roger me chamou, disse que eu tinha tudo para ser um jogador profissional, mas que precisava melhorar o meu psicológico. Foi um cara que fez mudar a minha cabeça – admite o santa-mariense.

Além de aproveitar a oportunidade que espera ter, Machado também quer superar as expectativas depositadas sobre ele. Recentemente, em um programa esportivo de uma emissora de TV da Capital, o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior rasgou elogios ao volante santa-mariense.

– Começaram a falar bastante sobre mim. Nem sabia que o presidente me conhecia. Espero ter a minha oportunidade. Acho que ela vai surgir e, por isso, tenho que estar preparado. Por isso, tem que treinar bem todos os dias, dou o meu máximo. Muita gente queria estar no meu lugar – ressalta o volante.

Machado, o segundo, da esquerda para a direita, na linha de baixo, já consta no elenco profissional no site do Grêmio Foto: Reprodução / Grêmio.net