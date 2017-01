VÍDEO: Antes de partida decisiva, Tinga manda recado para Restinga Seca e região

Decisão pela Libertadores 25/01/2017 | 20h24 Atualizada em

Depois da estreia pelo Universitário Sucre e a primeira partida de Copa Libertadores na carreira, o restinguense Dionatan Machado, o Tinga, já se prepara para o duelo decisivo contra o Montevideo Wanderers. Nesta quarta, apenas dois dias depois da vitória por 3 a 0 contra o time uruguaio, ele e o restante do time boliviano pegaram voo em direção à capital do Uruguai para o jogo que decide quem passa à segunda fase da competição. A partida será realizada na sexta-feira, no Estádio Alfredo Vieira, às 20h15min (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da Fox Sports.

Antes de embarcar no avião, ainda no saguão do Aeroporto Internacional Viru Viru, em Santa Cruz de La Sierra, Tinga, acompanhando do brasileiro naturalizado boliviano e meia do Sucre, Marcelo Gomes, mandou um recado para os seus conterrâneos de Restinga Seca (veja também no vídeo, abaixo):

– Quero agradecer o apoio de todos, todo o pessoal de Restinga Seca, da região, e também do Brasil, que estão nos apoiando. Precisamos, no mínimo, de um empate para passar de fase. Quero agradecer a todos, especialmente a minha família pelo apoio. Muito obrigado – disse o restinguense.

Tinga também fez uma avaliação da sua estreia. O jogador teve participação direta nos dois últimos gols do Universitário, que saiu perdendo por 1 a 0. No segundo gol, foi ele quem bateu a falta que acabou gerando o pênalti do 2 a 1. E depois, em jogada individual, o meia chutou cruzado, na entrada da área, e Velasco aproveitou o rebote para fazer 3 a 1.

– Me senti muito bem na estreia. Acho que fiz um bom jogo, mesmo não estando na minha posição de origem. Estou muito feliz por ter feito uma boa partida e não ter sentido tanto a altitude. No segundo tempo baixou um pouco a intensidade, mas os demais também, então não foi algo individual. Agora temos que focar para fazer um ótimo jogo no Uruguai para sairmos com o resultado positivo. Temos a vantagem do empate, mas sabemos que vai ser um jogo difícil, por isso, temos de ser inteligentes – analisa.