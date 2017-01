Universitário Rugby Santa Maria anuncia novo técnico para a temporada 2017

Chega no sábado 29/01/2017 | 19h37 Atualizada em

Foto: Dani Mayer / Portal do Rugby

Marcelo Pablo Murúa, 58 anos, treinará a equipe santa-mariense no Campeonato Gaúcho da 1ª Divisão

Marcelo Pablo Murúa, 58 anos, treinará a equipe santa-mariense no Campeonato Gaúcho da 1ª Divisão Foto: Dani Mayer / Portal do Rugby

Após um desacerto com o samoano Daniel Faumui, 47 anos, que havia sido anunciado como técnico do Universitário e até visitado Santa Maria em novembro passado, o time de rúgbi da cidade surpreendeu e divulgou outro comandante para a temporada. O paulista Marcelo Pablo Murúa, 58 anos, treinará a equipe santa-mariense no Campeonato Gaúcho da 1ª Divisão em 2017.

Leia mais sobre rúgbi



— O Daniel (Faumui) não conseguiu a transferência da família dele para cá. Na verdade, foi um problema pessoal que impediu ele vir para Santa Maria — explica o presidente do Universitário Rugby, Danier Renato.

Murúa é natural de São Paulo e filho de argentinos. Foi jogador da seleção brasileira da modalidade por mais de 20 anos e tem uma longa experiência no esporte. Atuou como atleta em times como SPAC-SP, Rio Branco-SP, Nippon Rugby-SP, Alphaville-SP, Engenharia Mackenzie-SP, Cougars-SP, entre outros.

Como técnico, Murúa tem passagem por clubes como Mackenzie, Ipatinga-MG e Vickings-SC, e ainda foi árbitro e dirigente da Federação Paulista de Rugby. Murúa é formado em Engenharia Civil pela Universidade Mackenzie-SP e pós-graduado em Administração Industrial pela Universidade de São Paulo (USP). O técnico desembarca em definitivo em Santa Maria no próximo sábado.

— Não vindo mais o Daniel, corremos atrás de uma nova indicação. E surgiram vários nomes, entre eles, o Murúa. É um cara que tem uma história muito grande no rúgbi. Em São Paulo, dizem que ele é um mito do esporte, e se mostrou bastante disposto — comenta Danier.