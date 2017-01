Unidas e solidárias, equipes de Santa Maria promovem desafio de doação de sangue 

União pelo Esporte 26/01/2017 | 20h05 Atualizada em

Unir, cada vez mais, atletas e clubes de Santa Maria e divulgar a solidariedade. Nesta sexta-feira, no dia em que a tragédia da boate Kiss completa quatro anos, começa o Desafio União pelo Esporte. A iniciativa, capitaneada pela Associação Ahh Muleke!, pretende estimular a doação de sangue e de alimentos colocando 12 equipes santa-marienses em disputa.

A agremiação que levar mais integrantes e torcedores ao Hemocentro Regional, na Alameda Santiago do Chile, bairro Nossa Senhora de Lourdes, para contribuir com a campanha vence o duelo. As doações devem ser feitas das 8h às 14h. É necessário levar um documento de identidade com foto. Os donativos arrecadados serão destinados à Casa Maria. Universitário Rugby Santa Maria e União Independente serão os primeiros a competir no evento solidário, que já tem um calendário de "confrontos" definido (veja abaixo).

A Associação Ahh, Muleke! tem como responsável Ogier Rosado, pai de uma das vítimas da Kiss, o ex-jogador do Universitário Rugby Vinícius Rosado, o Vinão.

— Estou sempre junto com o pessoal do rúgbi (Universitário), e surgiu uma ideia de fazer uma campanha de doação de sangue. Mas queríamos fazer algo diferente. Como estamos no mês em que se lembram os quatro anos da tragédia, acertamos para começar o desafio no dia 27. É uma forma que a minha família tem de lembrar das ações do Vini — comenta Ogier, que pretende alcançar entre 300 e 400 doações de sangue a mais com a ação solidária.

Em 21 fevereiro, às 19h, na SUCV, haverá uma nova reunião entre a Associação Ah Muleke! e os integrantes dos esportes envolvidos para debater a união de torcidas com o objetivo de lotar os espaços em arquibancadas de ginásios e estádios da cidade em dias de jogos dos clubes, além de estimular a participação de todos em diversas modalidades.

Calendário de doações



Sexta-feira, 27 de janeiro

Universitário Rugby (rúgbi) e União Independente (futsal)

3 de fevereiro

Asena (canoagem), Grupo Bandeirantes da Serra (esportes de aventura) e ONG Mutação (judô)

17 fevereiro

Cosm (orientação), Natura Orientação e Esportes de Força

24 de fevereiro

AVF (vôlei) e Corintians (basquete)

3 de março

Nova Geração Futsal (futsal) e Santa Maria Soldiers (futebol americano)