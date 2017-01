União Independente anuncia reforço e renovações para a Série Bronze

Futsal 12/01/2017 | 17h40

Ainda não há nem data definida para o início da Série Bronze do Estadual de Futsal, mas a diretoria do União Independente, um dos três representantes de Santa Maria na competição, já está se mexendo. Os dirigentes do clube buscam manter boa parte do elenco que conseguiu avançar à segunda fase do campeonato no ano passado, além de buscar contratações para reforçar o time.

Nesta semana, foi anunciada a renovação do goleiro Edinho. Ele foi um dos melhores jogadores da equipe durante a competição. O arqueiro vai para a sua terceira temporada no clube. Além disso, também foi concretizada a contratação do ala Lucas Peres, que vem de Santa Catarina. O atleta atuou pelo Mafra Ferromax Futsal, com quem conquistou o título da Copa Santa Catarina em 2016. Ele também conseguiu o acesso à Divisão Especial de Santa Catarina pelo mesmo clube, em 2015, e à Série Ouro gaúcha, em 2014, com a Asif.

– Estou realizando um desejo de retornar para a cidade onde fui criado e voltar a jogar futsal aqui. Quero colocar o União e a cidade na Série Prata. Agradeço a diretoria pelo esforço na minha contratação – disse Lucas.

Até agora, nove jogadores foram anunciados. De acordo com o vice-presidente do União, Rafael Almeida, a intenção é que o grupo tenha entre 18 e 20 atletas.

– Temos uma grande concorrência dos times de Santa Maria e de fora. Como tivemos uma boa campanha, nossos jogadores estão valorizados, e tem muita procura por eles. Estamos fazendo tudo dentro da nossa realidade, sem ultrapassar nossos limites, mas queremos renovar com todos e agregar outros nomes – explica.

As outras equipes de Santa Maria que devem disputar a Série Bronze são a UFSM e o Nova Geração.