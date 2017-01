Tinga estreia com vitória e boa atuação na Libertadores

Revelado na região 24/01/2017 | 15h13 Atualizada em

Tinga (o primeiro, a partir da esquerda, agachado) fez a sua primeira partida com a camisa do Universitário Sucre

Tinga (o primeiro, a partir da esquerda, agachado) fez a sua primeira partida com a camisa do Universitário Sucre Foto: Aizar Raldes / AFP

O restinguense Dionatan Machado, o Tinga, 24 anos, estreou com boa atuação e vitória na Libertadores da América, na noite de segunda-feira. O seu time, o Universitário Sucre, da Bolívia, derrotou o Montevideo Wanderers, do Uruguai, por 3 a 2, no duelo de ida da primeira fase da competição, no Estádio Olímpico Pátria, em Sucre.

Jogador de Restinga Seca vai disputar a Taça Libertadores



Em seu primeiro jogo oficial com a camisa do Universitário Sucre, Tinga, que é meia de origem, foi titular e atuou na ala esquerda na equipe do técnico Javier Vega, no esquema 5-4-1. O terceiro gol dos bolivianos saiu em jogada individual do restinguense, que driblou a marcação e, dentro da área, chutou cruzado. O goleiro deu rebote, e Velasco, em posição irregular, completou para as redes. A partida teve transmissão ao vivo pelos canais Fox Sports e SporTV.

O jogo de volta será em Montevidéu, no Uruguai, nesta sexta-feira. Se passar dos uruguaios, o Universitário Sucre enfrenta o The Strongest, também da Bolívia, na segunda fase. Será preciso outros dois confrontos para, então, ir para a terceira fase, onde disputará a vaga no grupo 2, chave do Santos.

Atletas profissionais organizam amistoso beneficente em Restinga Seca



Tinga, revelado pelo Secco, time amador de Restinga Seca, foi um dos destaques do Caxias (clube pelo qual se profissionalizou, em 2009) no segundo semestre do ano passado, quando conquistou o título da Copa Larry Pinto Faria. Também teve passagem pelo Santos, onde jogou com Neymar, além de outras agremiações como Pelotas, Juventude, Cianorte-PR, Guaratinguetá-SP e Caldense-MG.