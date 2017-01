Terceirona gaúcha terá times B de Grêmio e Inter

Em busca do acesso 30/01/2017 | 17h10 Atualizada em

O Riograndense já conhece os rivais em busca do retorno à Divisão de Acesso. Na tarde desta segunda-feira, na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre, foram revelados os três grupos e a fórmula da Terceirona. Ao todo, 19 equipes devem participar da competição, que começa em 2 de abril e vai até 30 de julho. Uma das novidades do campeonato é a presença dos times sub-23 de Inter e Grêmio.

Leia mais sobre o Riograndense



— Achei espetacular o ingresso da dupla Gre-Nal. Queira ou não queira, a camiseta do Grêmio e do Inter é um apelo popular. E o Inter caiu no nosso grupo — comemora o presidente do Riograndense, José Luiz Coden, que viajou à Capital junto ao secretário do clube, José Jaci.

De acordo com o regulamento, a dupla Gre-Nal, caso avance à decisão, não subirá. Nesse cenário, os melhores semifinalistas garantem o acesso. Em outra hipótese, se apenas Grêmio B ou Inter B chegarem à final, o melhor semifinalista e o outro time da decisão ficam com as duas vagas destinadas à Divisão de Acesso 2018. Na primeira fase, classificam-se os quatro melhores da cada chave. Na segunda fase, haverá um quadrangular entre os mesmos times.

Leia mais sobre a Terceirona

A partir daí, avançam os dois melhores dos grupos para as quartas de final, em mata-mata. Serão permitidos apenas quatro atletas acima dos 23 anos. O Riopardense ainda não confirmou a participação. Por isso, a tabela de jogos não foi divulgada. A previsão é que o clube de Rio Pardo dê uma resposta até a quarta-feira.

— Todos estão iguais a nós. O Riograndense está se organizando e vai participar do campeonato. Queremos definir o departamento de futebol até quarta-feira — afirmou Coden.

GRUPO A

Riograndense

Grêmio Bagé

Farroupilha (Pelotas)

Rio Grande

Internacional B

Guarany de Camaquã

GRUPO B

Igrejinha

Sapucaiense (Sapucaia do Sul)

Novo Horizonte (Esteio)

Nova Prata

PRS (Garibaldi)

Grêmio B

Riopardense (Rio Pardo)*

GRUPO C

Atlético de Carazinho

São Borja

Gaúcho (Passo Fundo)

Elite (Santo Ângelo)

Três Passos

Palmeirense (Palmeira das Missões)

*Ainda não confirmou a participação