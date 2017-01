SER Santos empilha vitórias e está invicta em três categorias em competição no Chile

Gurizada da base 25/01/2017 | 19h34 Atualizada em

Desde a última segunda-feira, a equipe de categorias de base da SER Santos, de Santa Maria, participa do Torneio Internacional de Futebol Verano Pemuco, no Chile. Apesar de enfrentar dificuldades financeiras antes do embarque, a delegação santa-mariense, composta por 50 integrantes, viajou com três times: sub-15, sub-17 e sub-19.

SER Santos faz pedágio solidário para ir ao Chile

E a gurizada tem feito bonito nos gramados chilenos. Todos estão invictos na competição, que segue até o sábado. O sub-15, do técnico Paulo Santos, venceu as duas partidas que disputou, na segunda e na terça-feira, e soma seis pontos na classificação — ao término de quatro rodadas na primeira fase, os dois melhores fazem a final da categoria. Já o sub-17, que conquistou duas vitórias e um empate na fase de grupos, garantiu vaga na semifinal, que ocorre nesta quinta-feira.

Leia mais sobre categorias de base



— Estamos tentando mostrar o nosso futebol. A primeira fase tem sido muito forte, muito difícil. Pegamos três adversários de qualidade, mas conseguimos impor nosso estilo de futebol — avalia o treinador do time sub-17 da SER Santos, Lincon Matheus.

A equipe sub-19, treinada por Enio Santos, entra em campo na noite desta quarta-feira pela 3ª rodada.

A SER Santos é a única agremiação brasileira no torneio, que ainda conta com representantes da Colômbia, da Argentina, do Uruguai e do país anfitrião, o Chile.