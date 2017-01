SER Santos atropela dificuldades e rivais e conquista todos os títulos em torneio no Chile

Campeões 27/01/2017 | 19h12 Atualizada em

A SER Santos passou por cima de todas as dificuldades financeiras antes da viagem, distribuiu gols nas redes adversárias, saiu de campo invicta e conquistou todos os troféus no Torneio Internacional de Futebol Verano Pemuco, no Chile. Nas finais das três categorias, sub-15, sub-17 e sub-19, disputadas nesta sexta-feira, na cidade de Pemuco, a gurizada de Santa Maria brilhou e faturou os três títulos.

No sub-15, a SER Santos venceu a Escuela los Pumas de Yungay, do Chile, por 2 a 0. No sub-17, os santa-marienses derrotaram a Escuela U. de Conce Chillan, também do Chile. Já o sub-19 fez 1 a 0 no Real Español, da Colômbia, e levantou mais uma taça.

A SER Santos foi a única agremiação brasileira no torneio, que ainda contou com representantes da Colômbia, da Argentina, do Uruguai e do país anfitrião, o Chile.