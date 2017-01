Santa Maria Soldiers anuncia reforço para o ataque

Futebol americano 31/01/2017 | 13h24 Atualizada em

O Santa Maria Soldiers anunciou, nesta terça-feira, um novo reforço para o ataque. O wide receiver (recebedor) Nathan Dias, 19 anos, ex-São José Istepôs, desembarca na cidade nos próximos dias para a disputa do Gauchão e da Superliga Nacional (primeira divisão brasileira) em 2017.

Nathan é natural de São José-SC. Pelo Istepôs, o jogador disputou duas Superligas, foi campeão catarinense em 2014 e vice em 2015 – ao lado do quarterback (QB) Douglas Rodrigues, atual coordenador ofensivo e QB do Soldiers.

Seu início no futebol americano foi aos 14 anos, nas categorias de base do time catarinense, onde permaneceu por dois anos até integrar o elenco principal, aos 16. Em Santa Catarina, Nathan foi treinado pelo americano Ty Evans, no período em que o técnico esteve à frente da equipe (com informações da assessoria do SM Soldiers).