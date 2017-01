Saiba como participar da seletiva para a escolinha de futebol feminino do Riograndense

Nos Eucaliptos 24/01/2017 | 14h37 Atualizada em

No próximo sábado, às 9h, no campo sintético do Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria, o Riograndense captará meninas dos oito aos 18 anos para a formação de uma escolinha de futebol feminino.

Riograndense anuncia a criação de time feminino

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local da seletiva. A ideia inicial do clube é desenvolver categorias de base para, futuramente, criar uma equipe para representar o Periquito em competições estaduais e nacionais.

Leia mais sobre o Riograndense



– No início, não estamos pensando em resultados até porque não conhecemos o grupo. Além disso, para participar de competições, precisamos de algum investimento. Conforme o número de meninas que comparecerem à seletiva, faremos a subdivisão de categorias – explica Maico Rodrigo dos Santos, um dos técnicos da equipe.

Para as meninas que forem aprovadas no teste e tiverem interesse em seguir no projeto, será cobrada uma mensalidade de R$ 40. Mais informações pelos números (55) 99951-4496 ou (55) 99603-7243.