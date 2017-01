Riograndense recebe cerca de 50 candidatas em seletiva para escolinha feminina

Futebol feminino 29/01/2017 | 20h29

Na manhã de sábado, no campo sintético do Estádio dos Eucaliptos, o Riograndense recebeu cerca de 50 meninas para seletiva de escolinhas de categorias de base femininas.

Riograndense anuncia a criação de time feminino



As candidatas, entre 14 e 18 anos, foram divididas em grupos e participaram de uma série de atividades promovidas pelo técnico Fabio Belous. A lista com as atletas selecionadas deve der divulgada até a próxima quinta-feira.

Para as meninas que forem aprovadas no teste e tiverem interesse em seguir no projeto, será cobrada uma mensalidade de R$ 40.