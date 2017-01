Riograndense diz não ter pressa para definir elenco e departamento de futebol para a Terceirona

Futebol 24/01/2017 | 18h20 Atualizada em

A participação do Riograndense na Terceirona gaúcha está confirmada, garante o presidente José Luiz Coden. No entanto, a montagem do elenco, do departamento de futebol e da comissão técnica ainda são incógnitas.

Saiba como participar de seletiva para escolinha de futebol feminino

Apesar de o clube estar trabalhando com categorias de base desde outubro do ano passado, não há definição do grupo sub-23 que jogará a terceira divisão do futebol estadual — a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) determina que clubes da Terceirona utilizem apenas três atletas com idade acima dos 23 anos na competição.

Leia mais sobre o Riograndense



— Temos alguns dias ainda para ir montando o grupo. Conforme a arrecadação, vamos melhorando a equipe. Temos muitos atletas de Santa Maria que podemos utilizar. É a maneira que conseguimos fazer futebol sem aumentar as dívidas do clube — explica Coden, que ajuda na negociação das pendências antigas do Riograndense.

A Terceirona começa em 2 de abril. O congresso técnico, que foi transferido do último dia 16, ocorrerá na próxima segunda-feira.