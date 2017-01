Riograndense anuncia a criação de time feminino de futebol

Meninas em campo 20/01/2017 | 20h02

O Riograndense anunciou, nesta sexta-feira, que terá um time feminino de futebol de campo. Os responsáveis pela equipe serão os professores Fábio Belous, de Cerro Largo, e Maico Rodrigues dos Santos, de Tupanciretã, treinadores das escolinhas da Escola Marista Santa Marta.

Divulgadas as datas do Gauchão, da Divisão de Acesso e da Terceirona



Em um primeiro momento, a ideia é formar uma escola de futebol. No próximo dia 28, o clube fará uma seletiva para a captação de atletas no Estádio dos Eucaliptos. Ainda não há definição de horário e de como participar do teste.

Leia mais sobre o Riograndense