Restinguense vai estrear na Libertadores nesta segunda em partida ao vivo

23/01/2017

Depois de quase 20 dias em Sucre, na Bolívia, o jogador Dionatan Machado, o Tinga, de 24 anos, natural de Restinga Seca, estreia nesta segunda-feira pelo seu novo clube, o Universitário Sucre, e também na maior competição do continente, a Taça Libertadores da América. O restinguense será titular na equipe do boliviano Javier Vega. O meia canhoto vestirá a camisa 17, no entanto, vai jogar como ala no time que enfrenta o Montevideo Wanderers-URU, pela primeira fase da Libertadores.

Inicialmente no esquema 5-4-1, sem a bola, Tinga terá de marcar muito. Já quando a equipe boliviana estiver com a bola, o sistema passa para o 3-5-2, com o restinguense atuando mais avançado. O jogo será às 20h (horário do Brasília), no Estádio Olímpico Pátria, em Sucre. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Fox Sports e SporTV.

– A expectativa é a melhor possível. Estou muito concentrado e focado para fazer uma boa partida. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Só o que passa na minha cabeça é jogar bem. A nova experiência fica para depois. No Brasil já joguei de ala, então não é algo totalmente novo – afirma Tinga.

O jogo de volta será em Montevidéu, no Uruguai, no próximo dia 27. Se passar, na segunda fase o time do restinguense enfrenta o The Strongest, também da Bolívia. Será preciso outros dois confrontos para, então, ir para a terceira fase, onde disputará a vaga no grupo 2, chave do Santos.