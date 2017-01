Expectativas 01/01/2017 | 19h23

O 2017 esportivo promete fortes emoções, assim como foi 2016. Modalidades até então desconhecidas no cenário local, vêm ganhando cada vez mais destaque a níveis estadual e nacional. Casos do Santa Maria Soldiers, no futebol americano, e do Universitário Rugby, no rúgbi. As duas equipes fizeram história no ano que passou, garimparam títulos expressivos e ganharam a simpatia e, principalmente, a torcida dos santa-marienses, que, há algum tempo, mostravam-se carentes de gritar "é campeão".

Também será uma temporada importante para o Riograndense, que foi rebaixado para a Terceirona gaúcha, e para o Inter-SM e para o São Gabriel, clubes que brigarão pelas duas vagas à elite estadual pela Divisão de Acesso.

Confira o que 2017 reserva para o esporte de Santa Maria e região, com alguns destaques:

29ª Copa Santiago de Futebol Juvenil

De 12 a 28 de janeiro, a Terra dos Poetas sedia a 29ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Na última temporada, o Cruzeiro-Stg venceu a competição pela primeira vez na história. Na ocasião, o time da casa desbancou o São Paulo por 1 a 0 na decisão e faturou o título inédito. Será que o Cruzeirinho consegue o bi neste ano?

O fim do Festival Internacional de Balonismo na cidade

O Festival Internacional de Balonismo, realizado no Parque Municipal Jockey Club, tornou-se um evento tradicional na cidade nos últimos sete anos. No entanto, conforme indicação do prefeito Jorge Pozzobom (PSDB), o Executivo não deve arcar com as despesas de uma nova edição. Ou seja, a cidade só receberá o 8º Festival se a própria federação de balonismo ou se a iniciativa privada bancarem os custos.

Divisão de Acesso dará duas vagas ao Gauchão. Inter-SM e Sanga na briga

Após um difícil 2016, com risco de rebaixamento até a última rodada da primeira fase, o Inter-SM começa 2017 com esperanças renovadas. Para a Divisão de Acesso, que começa em 5 de março, o time será treinado pelo santa-mariense Vinicius Munhoz, que já comandou a Seleção feminina de futebol. Já o São Gabriel terá Círio Quadros, ex-Riograndense, como técnico. As principais novidades do campeonato são duas vagas ao Gauchão, diferentemente das edições anteriores, quando apenas um clube garantia o acesso, e a volta do mata-mata na segunda fase.

Terceirona para recolocar o Riograndense nos trilhos

O ano de 2017 será um divisor de águas na trajetória centenária do Riograndense. Mistérios ainda permeiam a participação do clube na última divisão gaúcha de futebol. A Terceirona começa em 2 de abril e vai até 30 de julho. O congresso técnico está marcado para 16 de janeiro. Em 2016, numa temporada com trocas forçadas de presidente, técnico e até de elenco, o Periquito acabou rebaixado, após 13 anos na Divisão de Acesso (até 2012, chamada de Segunda Divisão).

Soldiers busca o tetracampeonato gaúcho e estreia na elite nacional

Atual campeão gaúcho, o Santa Maria Soldiers começa a sua caminhada no Gauchão 2017 em 25 de fevereiro, em busca do tetracampeonato estadual. Na próxima temporada, o representante da Região Central no futebol americano fará a sua estreia na Superliga Nacional, a elite brasileira da modalidade. A competição ainda não tem data definida.

Consolidação da base no Universitário Rugby e a 1ª Divisão gaúcha pela frente

Além do bicampeonato gaúcho da 2ª Divisão e da vaga à 1ª Divisão do Estado, o Universitário Rugby Santa Maria aproveitou o ano de 2016 para começar um trabalho de categorias de base de forma mais consistente. Agora, a equipe santa-mariense já conta com um time juvenil para a temporada 2017, que promete ser bastante disputada e competitiva. A data de início da 1ª Divisão ainda não foi divulgada pela Federação Gaúcha de Rugby.

Os olímpicos de Santa Maria seguirão em alto nível?

Passado o ano olímpico, a dúvida agora é se os três representantes de Santa Maria no Rio 2016 seguirão em suas respectivas seleções, buscando vagas em Tóquio 2020. Maria Portela, no judô, terá de provar que é a melhor na categoria 70 kg por mais um ano. Gilvan Ribeiro, na canoagem, definirá a sua permanência ou não na modalidade nos próximos meses. Já o cavaleiro Eduardo Menezes, no hipismo, quer manter o alto nível apresentado em 2016 para seguir na elite internacional de saltos.

A força do futsal santa-mariense com três times na Série Bronze

União Independente, UFSM e o caçula Nova Geração representarão Santa Maria na Série Bronze do Estadual de Futsal em 2017. A competição ainda não tem data e formato definidos. Em 2016, o União Independente fez uma bela campanha e chegou à segunda fase. Já a UFSM, que disputou o campeonato pela primeira vez, foi eliminada na primeira fase. O Nova Geração, que vem se destacando em torneios municipais e regionais, é uma das novidades das quadras em 2017.