Novo Horizonte, de Santa Maria, fatura título inédito na categoria sub-17

O Novo Horizonte, de Santa Maria, começou o ano com um importante e inédito título nas categorias de base. No último sábado, em Três Coroas, a equipe sub-17 venceu o Guarani, do Maranhão, por 3 a 1 (gols de Bubu, Thales e Roberto), e ergueu a taça de campeão da Copa Cidade Verde.

A competição, que se iniciou em 14 de janeiro, reuniu mais de 3 mil atletas de clubes de todas as regiões do país do sub-10 ao sub-17. _ É um dos torneios de verão de mais expressão no país. Somente no sub-17, foram 43 equipes. Dá uma vitrine muito grande. Inclusive, já encaminhamos muitos atletas para outras equipes em função do desempenho dos jogadores na Copa Cidade Verde – comemora o coordenador do Novo Horizonte, Guilherme Ruy.

O atacante Pedro Guilherme, 17 anos, que foi emprestado pelo Criciúma ao Novo Horizonte para atuar no torneio, foi eleito o melhor atleta da competição na categoria. O time laranja e preto de Santa Maria levou 120 integrantes na delegação.

Atacante Pedro Guilherme foi eleito o melhor jogador da categoria sub-17 Foto: Novo Horizonte / Divulgação

Além do sub-17, que terminou o campeonato de forma invicta, com cinco vitórias e dois empates, o sub-12 também obteve bons resultados, mas foi eliminado nas quartas de final para o Palmeiras, por 4 a 2. O sub-10 terminou em quinto lugar, e as categorias restantes do Novo Horizonte caíram ainda na primeira fase.